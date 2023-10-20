Talana açılacakken... Validebağ'ın iptal edilen imar planlarına yönelik başvuru reddedildi!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:57

Güncelleme: 20.10.2023 - 11:58

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve 1. derece sit alanı olan Validebağ Korusu için çıkartılan imar planları ile sevindiren bir karar daha çıktı.

İptal edilen imar planlarına ilişkin karara yönelik yapılan başvuru, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

BELEDİYE İLE BAKANLIĞA SESLENDİ!

Kararı avukat Onur Cingil duyurdu. Cingil, mahkeme kararını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Güne güzel bir haberle başlayalım. Validebağ Korusu'nu talana açacakken iptal ettirdiğimiz imar planlarına ilişkin karara yapılan başvuru İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Validebağ yine koru kaldı. Yaşamı katletme çabalarına artık son ver Üsküdar Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nda yapılmak istenen 'millet bahçesi' projesine karşı yurttaşların direnişi 2 yıla yakındır sürüyor. Bu kapsamda bölge sakinleri ve çevreciler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP’li Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtı.

Daha önce açılan davalarda imar planlarının yürütmesi durduruldu. Bu kez ise çevre savucuları için mahkemeden sevindiren iki haber geldi. 30 Kasım’da İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde görülen iki farklı davanın sonucu 3 Ocak'ta tebliğ edildi. Bir sonuçta millet bahçesi projesi, diğerinde ise projenin imar planları iptal edildi.

Projeyi iptal eden mahkeme kararında, “Dava konusu işlemlerde hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi. İmar planlarının iptali için ise “Dava konusu planlarda, şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı” ifadeleri yer aldı.