Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları

Yayınlanma: 31.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2024 - 04:00

Devletin iç ve dışta öğrenciler için yeni müfredatını belirleyenlerin, imam okullarından mezun, siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet’in belirlemelerine göre, yeni “maarif müfredatı”nı kabul eden Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri, milli eğitim bakanı gibi imam hatip mezunu kişilerden oluşuyor. Bakanlık bütçesinden yeni bir kararla 5.7 milyar ayrılan Türkiye Maarif Vakfı’nı da imam hatipliler yönetiyor. Maarif programına destek olmak için kurulmuş Maarif Plaformu’nun, eğitim öğretimde Batı’ya yönelmenin yanlışlığına değinilen raporunda, “Maârif kelimesinde Yaratıcı’yı bilme, okuma, anlama çabası veya anlam çabası bulunuyor. Hâlbuki ‘eğitim’ kelimesi, ‘maârif’ kelimesinin anlam dünyasının zenginliğine ve derinliğine sahip bulunmuyor” değerlendirilmesi yapıldı.

Türkiye’deki tüm öğrencilere çağ dışı bir öğretim izlencesi hazırlayan ve Cumhuriyetin kuruluş döneminde oluşturulan bir devrim kurumu olarak öne çıkan Talim Terbiye Kurulu’nun (TTK) bugün Saray yönetimi tarafından atanan üyelerine ilişkin kimi bilgiler şöyle:

Cihad Demirli (Başkan): AKP’ye yakınlığı ile bilinen ÖNDER İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği’nin akademiden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

Hüseyin Korkut (Başkan yardımcısı): ÖNDER’in genel başkanlığını yaptı. İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunu.

Mehmet Nezir Gül (Başkan yardımcısı): Nizip İmam Hatip Lisesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yaptı.

Mehmet Baki Öztürk (Üye): Kendisini profesyonel eğitim koçu, yazar, aile danışmanı, kişisel gelişim uzmanı olarak tanıtıyor. İmam hatip okullarında, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’da etkinliklere katılıyor.

Mustafa Muharrem Tüfekçi (Üye): Mustafa Kemal Paşa İmam Hatip Lisesi mezunu. Öğretmen Kubilay’ın gericiler tarafından şehit edilmesi davasında yargılanan Erbilli Mehmet Esad’ın devamı olan Erenköy cemaatine bağlı Muradiye Vakfı’nın işlettiği Ankara Muradiye Özel Erkek Lisesi’nde öğretmenlik yaptı.

PROGRAMI DESTEKLEYEN PLATFORM

Böyle bir ekibin hazırladığı programı desteklemek ve önerilerde bulunmak üzere “sivil toplum kuruluşu” adı altında oluşturulmuş “Maarif Platformu” ise, “Türkiye’nin Maarif Davası” kitabının yazarı Nurettin Topçu’nun “ilimden felsefeye, felsefeden sanata ve ahlâka ve nihayet dine yükselmemiz lâzımdır. Böyle adım adım yürüyüş, hasta, hem de şaşkın bir nesli Allah’a götüren yolda yeniden canlandırabilir. Bu iş bir maarif işidir ve bir neslin kurtuluşunu ancak maarifinin yükselmesinde aramak lâzımdır” ilkesinden yola çıktıklarını açıkladı. Platform, Batı felsefesine göre kurgulanmış programlara, “asalak bir yapı, mankurtlaşma” oluşturduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Platformun, Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı İlim Yayma Cemiyeti ile Ensar Vakfı ile yakın bağları bulunuyor.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI

AKP’nin eski ortağı Gülen cemaatinin yurtdışında oluşturduğu okulların yerine kurguladığı Türkiye Maarif Vakfı, devlet adına yabancı ülkelerde doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş niteliğinde.

Vakıf, yurtdışına yönelik devlet adına maarif programları hazırlıyor ve vakfın yönetimi Talim Terbiye Kurulu’ndaki isimlere benzer bir yapı oluşturuyor. Vakfın kimi yöneticileri şöyle:

Birol Akgün (Başkan): Kırkağaç İmam Hatip Lisesi mezunu.

Mahmut M. Özdil: Bilal Erdoğan’ın da okulu olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. Lise derneğinin başkanlığını yaptı.

Mustafa Çaltılı: Gemlik İmam Hatip Lisesi mezunu.

Ali Çiçek: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. Vakıfta eğitim programları tasarlıyor.

Halime Kökçe: Star gazetesinde köşe yazarlığı ve TRT 1’de yorumculuk yapıyor. AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yaptı, AKP’den milletvekili adayı oldu.

Mehmet Özkan: Vakfın, ABD direktörlüğünü üstlendi. Milli Savunma Üniversitesi öğretim üyesi. İlim Yayma Vakfı’nın etkinliklerine katılıyor.