Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:06
Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
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Okullarda müfredat değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Talim terbiye kurulu yeni müfredatı onayladı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi" dedi.

Demirli, "Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERİN ODAĞINDAYDI

Eğitim sendikaları MEB'in yeni müfredat taslağına yönelik tepkilerini sıkça dile getirmişti.

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Özbay, "Tekkede murit mi yetiştiriyorsunuz?'' diye sorarken, Eğitim Sen müfredatı, ''MEB’in 'yeni müfredatı', düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen ve yorumlamayan robot ve ruhsuz nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandı'' diyerek eleştirmişti.

ÖZGÜR ÖZEL: REDDEDİYORUZ

İstanbul Saraçhane’deki ‘eğitim mitingi’nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel DE, “İtibardan tasarruf olur ancak eğitimden tasarruf olmaz” diyerek yeni müfredata tepki göstermişti.

Özel, "Bu müfredatta ‘Türkiye Cumhuriyeti’ yerine ifadeler ‘Türkiye’ olarak değiştirilmiştir. Cumhuriyet’le derdi olan bir bakan, Cumhuriyet’le sorunu olan bir müfredat dayatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir" demişti.


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