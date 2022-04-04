Tam 14 dosya... Suç makinesi yakalandı
Kayseri polisi tarafından çalışmalarda, hakkında 14 ayrı suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
14 AYRI YAKALAMA EMRİ
Yapılan çalışmalarda; hakkında 'Yağma', 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet', 'Tehdit', 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması', '213 SKM', '5607 SKM', 'Basit Tehdit', 'Hakaret', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme', 'Kasten Yaralama' suçlarından toplamda 14 ayrı yakalama emri bulunan ve bu suçlardan dolayı hakkında 23 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T.'nin Uğurevler Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit edildi. 2019 yılından bu yana firar olarak aranan T.T., ekiplerce yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.T., cezaevine teslim edildi.
İlgili Haberler
- AABF'den Erdoğan hakkında suç duyurusu
- Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
- Zelenski, Rusya'yı 'soykırım' ile suçladı
Video Haberler
- 'Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil'
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
En Çok Okunan Haberler
- Vahşi doğadaki hayvanlara ilk kez yasal hak tanındı
- Tam 14 dosya... Suç makinesi yakalandı
- Sedat Peker'in yardım kolileri üzerine operasyon
- Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor
- Elon Musk, Twitter'dan hisse satın aldı
- AKP'li vekilden enflasyon açıklaması
- Operasyonlar bir hafta sürdü: Tam 272 gözaltı
- 64. Grammy Ödülleri'ne damga vuran isimler
- Koca mahalle günlerdir karanlıkta
- Gündem olan sözleri savundu, 'Ama devamı var...' dedi