Tamamı tutuklandı: Denizli’de 'uyuşturucu satıcılarına' büyük operasyon

Yayınlanma: 25.12.2024 - 17:03

Güncelleme: 25.12.2024 - 17:04

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 22-23 Aralık tarihlerinde zehir tacirlerine yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyona narkotik madde arama köpeği İsko’da destek verdi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıslara ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik madde arama köpeği İsko’nun tepki vermesi üzerine ekiplerin yoğunlaştığı aracın koltuk döşemesinin altından çıkan uyuşturucu madde ise dikkat çekti.

Yapılan aramalar kapsamında 1 kilo 103 gram metamfetamin, 3 parça halinde 1,3 gram eroin, 3 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai, 1 adet uyuşturucu madde kesiminde kullanılan makas ele geçirildi.

Operasyon kapsamında narkotik timleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şüpheli de yakalandı.