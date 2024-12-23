Mustafa Denizli'den flaş Yunus Akgün iddiası: 'Türkiye'den Avrupa'ya gidenlere baktığımızda...'
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 5-1 yendi. Maçın ardından deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli dikkat çeken Yunus Akgün iddiasında bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, 16 maçta 44 puana ulaştı. Galatasaray ilk yarıda oynadığı maçlarda sadece 4 puan kaybetti.
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknki direktör Mustafa Denizli'den dikkat çeken Yunus Akgün sözleri geldi.
İşte Mustafa Denizli'nin açıklamaları:
"Yunus'un önünde çok ciddi bir yol var. Hedefleri daha da büyütebilecek Galatasaray ile Avrupa yolu var. A Milli Takım ile de turnuva öncesinde grup aşaması var."
'ÇOK CİDDİ RAKAMLARA ULAŞABİLECEK BİR OYUNCU'
"Türkiye'den Avrupa'ya giden futbolculara baktığınız zaman ya Avrupa mücadelesinde ya da Milli Takım'da yaptıklarıyla gidebiliyor. Dolayısıyla Yunus'un önünde bu yollar var. Yunus bu grafiğini devam ettirirse, gider gitmez, bırakılır bırakılmaz ama çok ciddi rakamlara ulaşabilecek bir oyuncu. O kaliteye sahip.
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