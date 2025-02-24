Tamer Karadağlı'dan beklenen açıklama: 'Geziye gittim ancak...'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:02

Güncelleme: 24.02.2025 - 10:02

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sabah’a verdiği röportajda Gezi eylemlerine katılması hakkında konuştu.

Gezi eylemlerine katılmasıyla ilgili soruya yanıt veren Karadağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, Gezi’ye gittim. O dönem orada olan binlerce insan gibi. Ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm. Olayın siyasi boyutunu ve terör örgütlerinin sahada olduğunu fark edince bir daha orada bulunmadım."

"DEVLETİMİZE HİZMET İÇİN BURADAYIM"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini kabul etmesiyle ilgili konuşan Karadağlı, özel sektörde daha fazla kazanabileceğini ancak devletine hizmet etmeyi seçtiğini belirtti:

"Özel sektörde devam edip çok daha fazla para kazanabilirdim. Ama ben de Sinema Genel Müdürü Birol Güven de devletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Her şey para değil, inandığımız değerler için buradayız."

KARADAĞLI'NIN GEZİ'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Ayşe Barım'a yönelik yürütülen Gezi Parkı soruşturmasında ünlü isimlerin de ifadeye çağrılması ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın Gezi'deki görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem olmuştu. Karadağlı'nın eylemdeki görüntülerinde ''Ben günlerdir buradayım olmaya da devam edeceğim'' sözleri dikkat çekmişti.