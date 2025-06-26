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Tamir ettiği çatı çöktü, 8 metre yükseklikten düştü!

Tamir ettiği çatı çöktü, 8 metre yükseklikten düştü!

26.06.2025 15:23:00
Güncellenme:
DHA
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Tamir ettiği çatı çöktü, 8 metre yükseklikten düştü!

Bursa'da tadilat yaptığı fabrikanın çatısının çökmesi ile 8 metre yükseklikten düşen Tuncay Erdoğan, ağır yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'deki fabrikada saat 12.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; fabrika çatısında onarım yapan usta Tuncay Erdoğan (41), çatının çökmesiyle dengesini kaybedip, yaklaşık 8 metreden düştü. Erdoğan, fabrikanın içindeki beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdoğan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


İlgili Konular: #Bursa #tamir #Çatı

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