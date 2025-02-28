Tamirhanede otomobilin LPG tankı alev aldı: Yaralılar var!

Yozgat'ta bir oto tamirhanesinde otomobilin LPG tankının alev alması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tamirhanede otomobilin LPG tankı alev aldı: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:55

Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde tamir için getirilen otomobilin LPG tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İş yerinde bulunanlar tarafından söndürülen yangında, 3 çalışan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #iş yeri #LPG #otomobil #Yozgat

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