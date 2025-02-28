Tamirhanede otomobilin LPG tankı alev aldı: Yaralılar var!
Yozgat'ta bir oto tamirhanesinde otomobilin LPG tankının alev alması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde tamir için getirilen otomobilin LPG tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İş yerinde bulunanlar tarafından söndürülen yangında, 3 çalışan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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