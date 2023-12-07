Tamiri yapılmayan aracını benzin döküp yakmaya çalıştı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tamiri yapılmadığını iddia ettiği aracını, elindeki benzin bidonuyla yakmaya çalışan kişi saniye saniye cep telefonuyla kayda alındı.

İHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:28
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Sakarya'da Güneşler Mahallesi Zirai Aletler Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, tamire bıraktığı aracının onarılmadığını iddia eden bir kişi, eline aldığı benzin dolu bidonu aracına boşaltarak yakmaya çalıştı.

Çevredekiler, sinirli adamı güçlükle durdurmaya çalışırken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli yurttaşın elindeki bidondan aracına benzin dökmesi, vatandaşların ise onu güçlükle durdurmaya çalışması görülüyor. Aynı zamanda görüntüde, yurttaşın "Bırakın beni. Bu araba yapılacak" diye bağırdığı anlar da yer alıyor.


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