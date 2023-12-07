Tamiri yapılmayan aracını benzin döküp yakmaya çalıştı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tamiri yapılmadığını iddia ettiği aracını, elindeki benzin bidonuyla yakmaya çalışan kişi saniye saniye cep telefonuyla kayda alındı.
Sakarya'da Güneşler Mahallesi Zirai Aletler Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, tamire bıraktığı aracının onarılmadığını iddia eden bir kişi, eline aldığı benzin dolu bidonu aracına boşaltarak yakmaya çalıştı.
Çevredekiler, sinirli adamı güçlükle durdurmaya çalışırken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli yurttaşın elindeki bidondan aracına benzin dökmesi, vatandaşların ise onu güçlükle durdurmaya çalışması görülüyor. Aynı zamanda görüntüde, yurttaşın "Bırakın beni. Bu araba yapılacak" diye bağırdığı anlar da yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Tezini Osmanlı Hanedanı'na ithaf ettiği ortaya çıktı!
- ‘Hain, alçak, adi, soysuz Vahdettin’
- Zincir markette 'Osmanlı' kavgası
- Oğuzhan Uğur paylaştı: 'Kara para'dan ilk tanıtım
- Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak!
- Tepkiler sonrası İYİ Parti'den açıklama
- AKP İl Başkanından Cumhuriyet Savcısına... Yok yok
- 'Galatasaray'ın böyle mi olması lazım?'
- 'Başarısız' dediği ulaşımı böyle övmüştü