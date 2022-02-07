Tanesi 20 liraya satılıyor: '12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz'
Bursa’nın İznik ilçesinde ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, serada yetiştirip kış ortasında hasadını yaptığı erikleri dünyanın dört köşesine ihraç ediyor. 1 Şubat itibari ile başlayan erik hasadı Türkiye tarihinde en erken üretim olarak kayıtlara geçti. Eriğin tanesi ise 20 liradan satılıyor.
Fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor. Şubat başı itibariyle erik hasadına başlayan Mustafa Kutay Ası, senede bir ton erik elde etmeyi planladıklarını söyledi.
“12 AY BOYUNCA BEBEK GİBİ BAKIYORUZ”
Kış mevsiminde erik üretimi yapan ve Şubatın başı itibariyle hasada başlayan Mustafa Kutay Ası, “Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız yakıtın masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu. Bu sene bir ton civarında bir ürün bekliyoruz” dedi.
HER SENE ARTARAK DEVAM EDECEK
Yeşil erik üreten genç girişimci Mustafa Kutay Ası, Türkiye’nin dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor. Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu sera ile erik üreten genç girişimci, İznik’in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kâse ile yolluyor.
EN ÇOK AŞEREN HAMİLE KADINLAR ALIYOR
Bugüne kadar en çok aşeren hamile kadınların sipariş verdiğini belirten Ası, “Bu iş en çok zamansız aşeren hamile kadınların eşlerinin işini kolaylaştırdı. Erik canı çeken kadınlar artık web sitemizden yılın 12 ayında istedikleri eriklere ulaşabiliyorlar” diye konuştu.
İlgili Haberler
- İşte yurttaşın alım gücü: Okul kantininde yarım simit satılıyor
- Barut: 300 dolara ithal edilen gübre neden 1100 dolara satılıyor?
- Avlanması yasak balıklar mezatta satılıyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Görür’den korkutan Marmara uyarısı
- Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı!
- İsrail Dubai'ye uçuşları durdurabilir
- '2022, UFO'lar konusunda sarsıcı bir yıl olacak'
- Cedi Osman, LeBron James'in ardından bir ilki başardı!
- CHP İzmir'den 30 'fatura' protestosu: Zamları geri alın
- Papa'dan kadın haysiyetini aşağılamayın mesajı
- İBB Bilim Kurulu'ndan hızlı test çağrısı
- Kilosu 2 bin 800 liradan satılıyor
- Spotify kullanıcılarını kaybediyor