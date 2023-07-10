Tanıdığının evine sığınmıştı: Birlikte yaşadığı erkek ensesinden vurarak öldürdü!

Yayınlanma: 10.07.2023 - 14:31

Güncelleme: 10.07.2023 - 14:31

Karaman’da meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, birlikte yaşadığı erkek M.M. ile sürekli tartıştığı ileri sürülen 34 yaşındaki Fatma Sema Çalışkan, son tartışmanın ardından 12 yaşındaki oğlunu da yanına alarak evden ayrılıp bir tanıdığının yanına gitti.

Fatma Sema Çalışkan ile tartıştıktan sonra alkol aldığı iddia edilen M.M. ise gece saatlerinde Çalışkan’ın kaldığı evi öğrenip adrese gitti. Burada taşkınlık yapan M.M., daha sonra Fatma Sema Çalışkan'ın kaldığı odanın penceresine doğru 3 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerden biri ensesine isabet eden genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı M.M., polis ekipleri tarafından kısa sürede suç alet tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden genç kadının cenazesi ise evde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Oğluyla birlikte Denizli'ye gitmek için otobüs bileti aldığı öğrenilen Fatma Sema Çalışkan'ın M.M. ile sürekli olarak tartıştığı ve tehdit edildiği iddia edildi.