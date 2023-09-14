KKTC’nin kurucusu Rauf Denktaş’ın torunu Rauf Alp Denktaş, Polonya Büyükelçiliği’ne atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan büyükelçilik atamalarında Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş atandı.

ANKA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 12:02
KKTC’nin kurucusu Rauf Denktaş’ın torunu Rauf Alp Denktaş, Polonya Büyükelçiliği’ne atandı
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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş atandı.

RAUF DENKTAŞ KİMDİR?

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Rauf Denktaş 1983’ten 2005’e kadar toplamda 21 yıl 5 ay 9 gün cumhurbaşkanlığı yaptı. Denktaş 2012 yılında 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi'ye de yeni büyükelçiler atandı. Buna göre Rusya Büyükelçiliği'ne eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Ukrayna Büyükelçiliği'ne eski Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Mustafa Levent Bilgen, Fas Büyükelçiliği'ne Mustafa İlker Kılıç, Burundi Büyükelçiliği'ne ise Alp Işıklı görevlendirildi. 


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