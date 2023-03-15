Tanju Özcan, seçim araçlarından reklam vergisi alınacağını duyurdu

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:42

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 16:49

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi sınırlarında araç giydiren siyasi partilerden ilan reklam vergisi alacaklarını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Başkan Özcan, seçim kurulunun izin verdiği yerler haricinde bayrak ve pankart asanlara, müzik yayınlayanlara 40 bin 189 liraya kadar ceza kesileceğini duyurdu.

Tanju Özcan, ‘Acımız henüz çok taze!’ başlığı ile sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

“Bolu Belediye sınırında araç giydiren siyasi partilerin araçlarından ilan reklam vergisi alınacak, parti binası önü ve seçim kurulunun izin verdiği yerler hariç, bayrak pankart vs asanlara, müzik yayınlayanlara 40.189 TL’ye kadar ceza tahakkuk edilecektir.”



