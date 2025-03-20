Tanju Özcan ve Nagehan Alçı canlı yayında tartıştılar: 'Herkese iyi akşamlar Nagehan hariç!'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 11:48

Güncelleme: 20.03.2025 - 12:19

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanırken gözaltına alınması Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline geldi. Gelişmeler, büyük tartışmalara yol açarken, canlı yayında Tanju Özcan ile Nagehan Alçı arasındaki sert atışma gündeme damga vurdu.

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI, ŞİRKETİNE EL KONULDU

Dün, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Ayrıca, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu.

İMAMOĞLU TARTIŞILIRKEN CANLI YAYINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bu gelişmelerin tartışıldığı KRT TV canlı yayınına Nagehan Alçı ile Tanju Özcan arasındaki polemik damgasını vurdu. Gerilim giderek arttı ve Özcan, yayından ayrılmak zorunda kaldı.

Özcan, Alçı'ya “İlkesizsiniz, duruşunuz yok. Dün ayrı, bugün ayrı konuşuyorsunuz” şeklinde suçlamalar yöneltti. Alçı, Özcan'ı "çirkin üslup" ile suçlarken, Özcan ise “Benim nazarımda sadece provokatörsünüz” dedi.

'FETÖ' SUÇLAMASI: "DÜN YANLARINDAYDIN, BUGÜN NEREDESİN BELLİ DEĞİL"

Tansiyonun yükseldiği tartışmada Özcan, Alçı'ya sert sözlerle yüklenerek, “Dün FETÖ’cülerin ağzıyla konuşuyordun, bugün çıkmış demokrasi havariliğine soyunuyorsun. Dün FETÖ’cülerin yanındaydın, bugün nerede olduğun belli değil” ifadelerini kullandı.

"NAGEHAN ALÇI HARİÇ" DİYE YERİNDEN KALKTI

Tartışma giderek büyüdü ve nihayetinde her ikisi de yayına devam etmek istemedi. Özcan, “Nagehan hanımla aynı yayında olmayı kendime zul kabul ediyorum. Ben bu kadınla aynı havayı dahi solumak istemiyorum. ‘Nagehan Alçı yayında’ deseydiniz bağlanmazdım. Herkese iyi akşamlar, Nagehan Alçı hariç” diyerek yerinden kalktı.