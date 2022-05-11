Tansu Çiller yeniden sahnede: Siyasete dönecek mi? Tansu Çiller, Cumhuriyet TV'ye konuştu

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 20:00

Türkiye Cumhuriyeti'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller, son dönemde Millet İttifakı'na yönelik eleştirileri ve Cumhur İttifakı'na yakın açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Çiller, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasi pozisyonundan rahatsız olduğu ve merkez sağda yer alan parti liderleriyle görüşmeye çalıştığına ilişkin iddialarla ilgili olarak ilk kez Cumhuriyet TV'ye konuştu.

Çiller, İstanbul'da yaşadığı yalısında yapılan söyleşide, siyasete döneceğine dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi, siyasi gündeme ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

5 NİSAN KARARLARI HAKKINDA KONUŞTU: "PTT'NİN T'SİNİ SATMAK İSTEDİK"

1994 yılında Tansu Çiller başkanlığındaki DYP-SHP hükümeti, faiz oranlarını düşürmek amacıyla piyasaya yüksek miktarda para sürmüştü. Ancak yüksek likidite, faizi düşürmek yerine, dövize hücuma neden olmuştu. Özellikle 5 Nisan Kararları konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermek isteyen Çiller, bu eleştirilerde yanlış tavır alındığını söyledi.

5 Nisan Kararları ile ilgili söylenen olumsuz eleştirilere yanıt vermek isteyen Çiller, ''Şöyle bir kanı var: Tansu Çiller, ekonomi profesörüydü, üstelik Boğaziçi Üniversitesi'ndendi ama ekonomiyi mahvetti çıktı gitti. Bu kadar büyük bir haksızlık olamaz. Benim 5 Nisan Kararları'nı uygulamamdan sonra... 1995 yılında Başbakan Tansu Çiller, yüzde 8 büyüme. Nerede 2-3-4-5, nerede yüzde 8 büyüme? Ben bütün bunları yaptım ama hangi şartlarda yaptım? Koalisyonlarla, terör mücadelesiyle... 1995'te Türkiye'yi rekabete açtık. PTT'nin T'sini satmak istedik, sattırmadılar'' ifadelerini kullandı.

GENÇLERE MESAJ: GİTMEYİN ORALARA

Hiçbir zaman Avrupa Birliği 'tutkusundan vazgeçmediğini' söyleyen Tansu Çiller, 'bıraktığı Türkiye'nin' gıdada kendi kendine yeten bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye'nin savunma sanayiinde 'başı çekmeye başladığını' anlatan Çiller, 'Z kuşağı'nın yurtdışında yaşama talebine ilişkin, "İnsan toprağını, suyunu, güneşini özlüyor. Gitmeyin oralara" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE PARÇALANMA SİNYALİ VERİYOR"

Siyasetteki parçalanmanın çözümünün merkez sağda olduğunu iddia eden Çiller, merkez sağın büyük bir gelenek ve manifesto olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ciddi bir parçalanma sinyali verdiğini ve bu parçalanmayı yenmenin yegâne yolunun merkez sağ olduğunu ileri süren Çiller, ''Merkez sağı mutlaka tekrar bulmalıyız. Çünkü merkez sağ her tarafı birlikte toparlayan bir kurumdu, bir çimento gibiydi. Yani bunu baklava olarak düşünün, ağız tadı bütün Türkiye'ye uyan bir baklava. İçine oradan buradan birtakım şeyleri koyup, ''Biz merkez sağız'' demekle merkez sağ olunmuyor. Türkiye'nin her tarafını kucaklayan ve sadece çoğunluk haklarını değil; azınlık haklarını da düşünen büyük bir gelenek'' ifadelerini kullandı.

MERKEZ SAĞ YORUMU: ÇİMENTO BURADA

Türkiye'de merkez sağın olmadığını iddia eden Çiller, Millet İttifakı'nda kimin cumhurbaşkanı olacağına dair 'ayak oyunları' oynandığını söyledi, kimin aday olacağı konusunda da kimin ne söyleyeceğinin belli olmadığını ifade etti.

'Altılı Masa'nın farklı fikirlerden oluştuğuna işaret eden Çiller, altı partinin 'çoğunluğu yakalayamadığını' öne sürdü.

"Altı tane değişik fikir, daha bir masanın etrafında oturup karar veremiyorlar, daha cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyorlar. Ve bir de HDP'nin ipine asılılar" ifadelerini kullanan Çiller, "Cumhurbaşkanı'nın evet demesiyle de referanduma gidecekler ve parlamenter sistemi yüzde 60-62 çoğunlukla getirecekler. Yavrum, bu büyüklere masallar. Merkez sağı yeniden inşa etmek lazım, çünkü çimento burada" diye konuştu.

MİLLET İTTİFAKI'NI HEDEF ALDI

Cumhur İttifakı'nı 'bir merkez sağ oluşumu' olarak görmediğini söyleyen Çiller, şunları söyledi:

"- Bence şu anda sadece merkez sağ değil, merkez sol da yok. Şimdi, AKP'nin eksiklikleri var, Millet İttifakı'nın da eksiklikleri var. Cumhur İttifakı, bir merkez sağ oluşumu değil. Millet İttifakı'na baktığım zaman Türkiye'yi gerçekten tökezletecek bir oluşum görüyorum orada.

- Bir merkez sağ parti, sol partiyi korumak için veyahut da PKK uzantısı bir başka partiyi bir yerde hamilik yapmak için eğer milliyetçilerini katlediyorsa buradan merkez sağ falan çıkmaz.

- Altılılara bakalım, o altılı iskemleleri toplayalım. Orada ne görüyorsunuz? AKP'de aktif olarak icraat içinde olmuşlar, en tepelerine yükselmişler, bunları da onlardan bağımsız olarak göremezsiniz. Millet İttifakı, aynaya bakarsa Cumhur İttifakı'nın kalıntılarını görür. Ancak Cumhur İttifakı da merkez sağı Türkiye için kaos var. Benim derdim gençler."