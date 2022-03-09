Tansu Çiller'den 'geri dönüş' sinyali: 'Ben milletimi özledim'

09 Mart 2022 Çarşamba, 16:47

Son dönemde siyasete dönmek için görüşmeler yaptığı konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller, 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde ATV Spikeri Nihan Günay'ın sorularını yanıtladı. Aktif siyasete dönme konusunda henüz bir karar vermediğini ancak neye karar verirse versin bunu koltuk için yapmayacağını söyleyen Çiller, "Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal" diye ekledi.

'BEN MİLLETİMİ ÖZLEDİM'

"Bu millet bana sadece ilk kadın başbakanlığı görevini vermedi. İlk kadın hazine bakanı, ilk kadın içişleri bakanı, ilk kadın başbakan yardımcısı ve sonrasında ilk kadın başbakanlığı verdi" diyen Çiller şöyle konuştu:

"Ben milletimi özledim. Beni aktif siyasete katmak için geçmişte de otobüslerle geldiler. Eğer ülkemi büyük bir sıkıntıda görmezsem, ona çözüm üretebilecek bir katkım olmazsa, bana bir talep de olmazsa siyasetle meşgul olmam. Ancak gelinen noktada dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meyillendiğini gördükçe, ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum. Her şeyden daha fazla tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Tecrübelerimi özellikle gençlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü onlar bilmiyorlar. Önlerine konan şeyleri kabul ediyorlar. Bunu karşılaştırmak lazım. Bunları tecrübelerimle, aldığım derslerle paylaşmaya hazırım."

'NEYE İHTİYAÇ GÖRÜRSEM ORADA OLMAYA ÇALIŞACAĞIM'

"Sadece hazır değilim, bunu istiyorum" diyen Çiller, "Kim ne kadar isterse, o kadarını alır. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Yani karar vermiş durumda değilim. Ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk için yapmayacağım, bunu bir ikbal için yapmayacağım. O kadar açık ki içimde, o kadar buna kararlıyım ki. Neye ihtiyaç görürsem orada olmaya çalışacağım. Ben verebildiğim kadarıyla, kim almak isterse alabildiği kadar" ifadelerini kullandı.