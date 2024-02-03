Taraflar birbirini suçladı: Antakya Atatürk Parkı'nda kesilen ağaçlarla ilgili tartışma büyüyor

Yayınlanma: 03.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 03:00

Parkın “ördekli havuz” olarak bilinen kısmında yapılan işlem sonrası Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri açıklamada bulundu. Açıklamada alan tahsisi için kendilerine Türkiye Tasarım Vakfı (TTV) tarafından başvuru olduğunu ama buna olumlu yanıt verilmediği belirtildi. Belediye yetkilileri sökülen ağaçların belediye birimi tarafından yeniden dikildiğini ayrıca konuya ilişkin yasal hakların kullanılacağını söyledi. Türkiye Tasarım Vakfı ise “Ağaçların yerinden sökülmesi kararı HBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü saha sorumlusu Ahmet Akseven tarafından alınmıştır” açıklamasını yaptı.

ONAY SÖZLÜ VERİLMİŞ

Açıklama sonrası iddialarını sorduğumuz vakıf yetkilileri başvuru belgelerini ve ilgili krokiyi tarafımıza gönderdi ancak onayın yazılı değil sözlü olarak verildiğini belirtti. Yetkililer “Ördekli park olarak geçen yeri bize belediye önerdi. Ancak onay bize sözlü olarak verildi” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet’in ulaştığı Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mahmut Aydın iki kurumdan da kendilerine yapılan bir başvuru olmadığı iddiasını doğrularken yeşil alanda imara yönelik bir girişimin onaylanmasının ise söz konusu olamayacağını belirtti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Hatay İl Temsilcisi ve Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) Sözcüsü Serkan Koç da Atatürk Parkı’nın hem kentsel sit alanı hem de tescilli yapı olduğuna dikkat çekti. Suç duyurusu için işlem başlattığını söyleyen Koç, “Bakanlık, rezerv alan adı altında kent merkezindeki bütün alanın yetkisini almışken bakanlığın proje ortağı TTV kendisine buradan bir yer bulamadı mı?” diyerek de tepki gösterdi.