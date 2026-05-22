Tarih verildi: İmralı heyeti Öcalan ile görüşecek

22.05.2026 23:57:00
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile 24 Mayıs günü görüşme gerçekleştireceğini söyledi.
Son olarak 27 Mart tarihinde adaya giden DEM Parti İmralı heyeti, 24 Mayıs Pazar günü yeniden İmralı'ya gidiyor.

ÖCALAN İLE GÖRÜŞECEKLER

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin İlke TV'de açıkladığına göre; TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek. 

Heyetin Öcalan ile bu yıl içindeki önceki görüşmeleri 16 Şubat ve 17 Ocak’ta gerçekleşmişti.

