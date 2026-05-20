MÜNFESİH NE DEMEK?

Kökeni Arapça olan bu sözcük, Türkçede “bozulan, hükmü kaldırılmış, feshedilmiş” anlamlarına geliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mayıs’ta Türkgün gazetesine verdiği röportajda Öcalan açılımı konusunda yedi maddelik yeni yol haritasını açıklarken bu sözcüğü de kullanmış. Diyor ki:

“Öcalan’ın mahkûmiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır.”

BU CÜMLEDEN NE ANLAMAK GEREKİYOR?

1- Öcalan’a “umut hakkı” herhalde kamuoyu tepkisi nedeniyle şimdilik rafa kalkmış.

2- Aylardır yaptığımız uyarı doğruymuş; PKK henüz silah bırakmamış, 30 keleşi yakarak ufak bir gösteri yapmış.

Üstelik Bahçeli’nin açıklamasında da söz ettiği gibi Trump, İran’daki PKK uzantılarına silah verdiğini ve bunun karşılığında destek beklediğini geçenlerde ifşa etti.

Başından beri Öcalan’ın fesih açıklamasında KCK çatısı altında diğer ülkelere yayılan PKK uzantıları yok derken ne kadar haklıymışız. (Bu konuda 5 Mart 2025 tarihli “İkinci Cumhuriyetçi ur şişti ve patladı!” başlıklı yazımı okumamış olanlara öneririm. https://www. cumhuriyet.com.tr/yazarlar/zulal-kalkandelen/ikinci-cumhuriyetci-ur-sisti-vepatladi-2306133)

Biz bu uyarıları yaparken Suriye ve İran’da PKK uzantılarını yönetenler de “Öcalan’ın çağrısı bizi bağlamıyor” dediği halde, bunları kulak arkası eden iktidar değil miydi?!

KANDİL’İN TALEBİNİ BAHÇELİ DİLE GETİRDİ

Silah bırakma için Öcalan’a statü verilmesini dayatan Kandil’in talebi böylece Bahçeli aracılığıyla iktidar ortağı tarafından dile getirilmiş oldu. “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” adı altında Öcalan’a yeni bir sosyal statü mekanizması kurulmalıymış, çünkü tek merkezli bir karar mekanizması olmalıymış, Öcalan örgüt üzerinde etki alanını devam ettirmeliymiş.

Uzun metni okuyunca anlaşılıyor ki Bahçeli açıkça Öcalan’ın siyaset yapmasını istiyor. Bunu da İrlanda’daki terör örgütü IRA’nın fesih sürecinden örnek vererek siyasi kanat Sinn Fein’e karşı örgüt içinden Real IRA hareketi kurulması gibi bir durumu önleme amacına bağlıyor.

Bunun için Öcalan’a iletişim ve lojistik olanakları sağlanacakmış. Bu işleri düzenlemek amacıyla da Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bazı bakanlık ve kurumlardan oluşan “Terörle Mücadele Devlet Koordinasyon Merkezi” oluşturulacakmış.

BAHÇELİ VE ÖCALAN ELİYLE TASARLANAN SAHTE ‘YENİ SOL’

Birileri hâlâ Bahçeli’nin açıklamalarının Erdoğan’dan habersiz olabileceğine inanmamızı bekliyor.

Oysa olan şu: En başından beri Erdoğan bu emperyalist projenin her aşamasında işin içinde ama kamuoyunda oluşan tepkiler onun üzerinde toplanmasın diye Bahçeli’nin fikriymiş gibi sunuluyor. Çünkü anayasa değişiklikleriyle iktidarını sürdürmeyi kafasına koyan Erdoğan. Bu yolla Cumhur İttifakı’na daha geniş bir destek sağlanmak isteniyor. Asıl plan bu.

Nitekim Bahçeli, açıklamasının bir yerinde “DEM Parti ya da daha sonra ortaya çıkabilecek diğer alternatiflerin ülke bazlı politika üretebilecek şekilde ulusallaşmasından” söz ediyor. Böylece DEM Parti isim değiştirecek, Öcalan’ın tasarladığı yeni siyasi parti oluşacak, sahte “yeni sol” tasarımı yapılacak ve anayasa düzenlemelerinde iktidarla işbirliği sağlanacak.

OTOKRASİYİ DEMOKRASİ DİYE YUTTURANLAR!

İşin tuhafı, Bahçeli siyasallaşma kavramıyla Öcalan’a sağlanan statünün onun “siyasal figürleşmesi değil, siyasal karşılığının Türkiyelileşmesi” olduğunu iddia ediyor.

Hem Öcalan’a “kurucu önder” diyeceksiniz,“Apocu hareket gerçeği” diyen cümleler kuracaksınız hem de onun siyasal figürleşmesinden söz etmediğinizi iddia edeceksiniz...

İnanan olur mu?

Etnik köken ayrımı yapmadan tüm işçi sınıfının karşı karşıya olduğu sömürüden hiç bahsetmeyen, Silivri’ye gazetecileri iftiralarla tıkan, anayasayı her gün çiğneyen ve yargıyı siyasallaştıran laik Cumhuriyet düşmanlarının demokrasi ve barış getireceğine inananlar, teröristin “barış elçisi” olduğu iddiasına da inanır!