Tarihçi Necdet Sakaoğlu hayatını kaybetti

Tarihe ve kültürel mirasa sunduğu katkılarla tanınan yazar Necdet Sakaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 18:19
Tarihçi Necdet Sakaoğlu hayatını kaybetti
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Alfa Yayınlarından yapılan açıklamada, "Çalışmaları yalnızca akademik alana değil kültürel alana ve geniş okur kitlelerine de hitap eden büyük yazar, titiz çalışmaları ile coğrafya, kültür ve kent konularını ustalıkla işlerken Türkiye'deki tarih araştırmalarına ve yöntemlerine zenginlik kattı. Necdet Sakaoğlu'nu tarihe olan sevgisi ve bilgeliği ile daima hatırlayacağız. Kıymetli yazarımızın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yerel tarih, kent tarihi, Selçuklu tarihi, Osmanlı tarihi ve eğitim tarihi konularındaki çalışmaları ile bilinen yazarın çeşitli gazete, dergi ve ansiklopedilerde makaleleri yayımlandı.


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