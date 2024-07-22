Tarihçi Emrah Safa Gürkan, tarih öğrenmek için iki oyun önerdi

Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, 'Elimde olsa tüm çocuklara oynatırım' diyerek iki oyun öğrendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 20:19
Tarihçi Emrah Safa Gürkan, tarih öğrenmek için iki oyun önerdi
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OMNIBUS adlı Youtube kanalında 'Din, Devlet, Hanedan: Habsburglar' programında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Gürkan, tarih öğrenmek isteyenler için iki tane oyun açıkladı.

Habsburg Hanedanı'ndan bahsettiği videoda konunun farklı noktalarını ve dönem Avrupa'sını anlamak için yapılacak en iyi şeylerden birinin popüler strateji oyunları olduğunu söyleyen Gürkan şu ifadeleri kullandı:

"Tarih öğrenmek isteyenler Crusader Kings ve Europa Universalis oynasınlar. Elimde olsa tüm çocuklara oynatırım."

 

 


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