Tarihi camiyi kaybettiler

17 Nisan 2022 Pazar, 03:11

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı aralık ayında onarım için bir firmaya verilen Gürgentepe ilçesi Eskiköy Mahallesi’nde bulunan 200 yıllık tarihi ahşap caminin yerinde yeller esiyor.

Onarım şartnameye göre, 2021 yılı haziran ayında tamamlanması gerekirken ahşap caminin tahtalarını söken yüklenici firma ortadan kayboldu. Caminin bulunduğu yere giden CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Minareyi çalan kılıfını hazırlar diye bir deyim var; minareyi çalanı duyduk ama camiyi çalanı ilk defa görüyoruz. Din iman olunca mangalda kül bırakmayanlar görüyorsunuz camiyi de çalabiliyorlar. Burayla ilgili firmaya para da ödenmiş. Yani adam hem parayı almış hem de camiyi almış” diye konuştu. TBMM Başkanlığı’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı bir soru önergesi veren Adıgüzel, şunları sordu:

“Büyükşehir belediyesinin caminin nerede olduğu ile ilgili açıklaması nedir? Belediye nezdinde bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz? Yüklenici firmaya ne kadar ödeme yapılmıştır? Caminin ve ahşap malzemelerinin bulunması için Emniyet güçlerince bir çalışma başlatılacak mıdır?”