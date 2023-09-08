Tarihi eser operasyonunda gök taşı ele geçirildi!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 16:50

Güncelleme: 08.09.2023 - 16:50

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmada Genç ilçesinde, 362 tarihi sikke, 5 yüzük, 1 bilezik, 1 mühür, 1 kolye ucu, 3 obje ve 2 gök taşı ele geçirildiğini açıkladı.

Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Elazığ Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.