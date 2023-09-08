Tarihi eser operasyonunda gök taşı ele geçirildi!

Bingöl Valiliği, jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonunda, 2 gök taşı ile 373 tarihi eser ele geçirildiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 16:50
Tarihi eser operasyonunda gök taşı ele geçirildi!
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Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmada Genç ilçesinde, 362 tarihi sikke, 5 yüzük, 1 bilezik, 1 mühür, 1 kolye ucu, 3 obje ve 2 gök taşı ele geçirildiğini açıkladı.

Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Elazığ Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.


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