Tarihi Gümrük Hanı kanalına 'bulaşık suyu' döktü
Şanlıurfa'daki tarihi Gümrük Hanı içindeki su kanalına, bir lokanta çalışanı, bidonla bulaşık suyu döktü. Personelin daha sonra da bidonu kanalda yıkadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken kentlerden Şanlıurfa'da, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan ve asırlardır canlılığını koruyan tarihi Gümrük Hanı'nı, her gün yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.
KİRLİ SUYU DÖKTÜ, BİDONU DA ORADA YIKADI
Sık sık balık ölümlerinin yaşandığı Balıklıgöl ile bağlantılı olan tarihi Gümrük Hanı'ndaki kanala bölgedeki bir lokantanın çalışanı, işyerinde biriken bulaşık suyunu döktü.
İçinde yemek artıklarının da bulunduğu suyu döken kişi, daha sonra da bidonunu kanal suyunda yıkadı.
Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla bölge halkı tepki gösterdi.
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