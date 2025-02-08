Tarihî markalar Cumhuriyet’in ev sahipliğinde buluştu!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 10:59

Güncelleme: 08.02.2025 - 10:59

100'üncü yaşını 7 Mayıs 2024 tarihinde kutlayan, Türkiye’nin en köklü ve en güvenilir gazetelerinden biri olan Cumhuriyet, Yüzyıllık Markalar Derneği’ne katıldı. Bu önemli iş birliği kapsamında derneğin üyeleri, Cumhuriyet’in ev sahipliğinde bir araya gelerek Türkiye’nin tarihî markalarının başarı hikâyelerini paylaştı.

ORTAK KÜLTÜREL MİRAS İÇIN BULUŞTULAR

Toplantıda, yüzyılı aşkın süredir sektörlerinde öncü olan markalar, tarihî miraslarını ve başarı yolculuklarını anlatarak gelecek kuşaklara aktarmayı hedefledikleri değerleri vurguladı. Türkiye’nin hafızasında yer etmiş bu köklü markalar, ortak bir tarih ve kültürel miras etrafında buluşarak marka kimliğinin sürdürülebilirliği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

BASIN TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ

Cumhuriyet’in Yüzyıllık Markalar Derneği’ne katılımı, yalnızca bir üyelik değil, aynı zamanda Türk basın tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Gazetenin; basın özgürlüğü, tarafsız habercilik ve halkın haber alma hakkı konusundaki öncü rolü ile edebiyat, bilim ve sanat alanındaki yayınlarıyla Türk toplumunun entelektüel hafızasına olan katkılarına da dikkat çekildi.

ARŞİV GEZİSİYLE BASIN YOLCULUĞU

Toplantının ardından Yüzyıllık Markalar Derneği üyeleri, Cumhuriyet’in zengin arşivini gezme fırsatı buldu. Arşiv gezisinde ziyaretçilere, gazetenin kurucusu Yunus Nadi özel koleksiyonu, 100 yıllık Cumhuriyet arşivi, tarihi baskı makineleri ve geçmiş döneme ait gazete basım araçları tanıtıldı. Cumhuriyet’in geçmiş manşetleri, sayfaları ve tarihî fotoğraflar eşliğinde, Türk basın tarihine ışık tutan önemli belgeler sergilendi.

Yüzyıllık Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Arseven ile araştırmacı ve eğitimci, Yüzyıllık Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Asude Alkaylı, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri, gazeteci-yazar Işık Kansu ve Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen’e, özel bir plaket sundu.