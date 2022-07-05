Tarihi su kemerini tahrip edip, üzerine 'kovan' koydular
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Roma döneminde yapılan su kemerine 30 kovan dizen arıcılar, yapıya hasar verdi. Tarihi yapının taşlarının sökülüp, kovanların da desteklemesi için kullanıldığı görüldü.
İzmit'in Üçtepeler mevkisine, milattan sonra 2'nci yüzyılda, Roma İmparatoru Trajan döneminde Nikomedya Valisi Plinius'un yaptırdığı su kemeri, Bizans ve Osmanlı döneminde de kullanıldı.
ÜST KISMINA KOVAN DİZDİLER
Zamana ve mevsimsel şartlara bağlı bir bölümü yıkılan, 50 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğindeki su kemerinin üst kısmına arıcılar, 30 kovan dizdi.
Kovanların yerleştirilmesi sırasında tarihi yapının tahrip edildiği fark edildi. Yapının taşlarının sökülüp, kovanların da desteklemesi için kullanıldığı görüldü.
TAŞLARLA SAĞLAMLAŞTIRMIŞLAR
Hem altına hem de üzerine konulan tarihi taşlar ile kovanların sağlamlaştırıldığı gözlendi. Yabani hayvanlar ile insanlardan kovanları korumak için tarihi yapının kullanıldığı düşünülüyor.
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