'Tarihi Yarımada'da park et, devam et' dönemi başlıyor!
Tarihi Yarımada'nın araç girişine kapatılacağı ve uygulamanın 12 Ağustos'ta başlayacağı duyuruldu. İBB'den Buğra Gökce "Cumartesi gününden itibaren Yenikapı Otopark Alanına aracını park eden İstanbullular, yeni hizmete açtığımız ring hattı ile Tarihi Yarımada'ya ücretsiz ulaşabilecek" açıklamasında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Tarihi Yarımada'nın araç girişine kapatılacağını ve uygulamanın 12 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
"HEM İSTANBULLULAR HEM DE ÇEVRE KAZANACAK"
Gökce, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Tarihi Yarımada'da park et, devam et dönemi başlıyor. Cumartesi gününden itibaren Yenikapı Otopark Alanına aracını park eden İstanbullular, yeni hizmete açtığımız ring hattı ile Tarihi Yarımada'ya ücretsiz ulaşabilecek. Hem İstanbullular kazanacak, hem de çevre kazanacak."
Tarihi Yarımada'da park et, devam et dönemi başlıyor.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) August 11, 2023
Cumartesi gününden itibaren Yenikapı Otopark Alanına aracını park eden İstanbullular, yeni hizmete açtığımız ring hattı ile Tarihi Yarımada'ya ücretsiz ulaşabilecek.
Hem İstanbullular kazanacak, hem de çevre kazanacak. pic.twitter.com/ssqTYahKk3
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