Yayınlanma: 11.08.2023 - 15:18

Güncelleme: 11.08.2023 - 15:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Tarihi Yarımada'nın araç girişine kapatılacağını ve uygulamanın 12 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

"HEM İSTANBULLULAR HEM DE ÇEVRE KAZANACAK"

Gökce, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tarihi Yarımada'da park et, devam et dönemi başlıyor. Cumartesi gününden itibaren Yenikapı Otopark Alanına aracını park eden İstanbullular, yeni hizmete açtığımız ring hattı ile Tarihi Yarımada'ya ücretsiz ulaşabilecek. Hem İstanbullular kazanacak, hem de çevre kazanacak."