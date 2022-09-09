Tarihin en görkemli kutlamasına sayılı saatler kaldı... İşte program!

09 Eylül 2022 Cuma, 02:00

İzmirliler 9 Eylül Cuma gününe Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 100. Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başlayacak. Saat 09.00’da Basmane Karakolu önünden başlayacak tarihi yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak.

Türk ordusunun İzmir’e girerken kullandığı güzergâh üzerinde Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip edecek İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıyacak.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenler, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayıp, ardından Hükümet Konağı’ndaki bayrak töreni ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı’nda gösterilerin yer aldığı kutlamaları izlemek isteyen on binlerce İzmirliye kucak açacak. Programda Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi, Zeybek, Bendir Dansı, Kafkas ve İzmir Büyükşehir Bandosu da yer alacak.

NEFES KESECEK

Süvari Birlikleri’nin Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yapacağı yürüyüşten hemen sonra İzmir semaları, önce Genel Havacılık Uçakları ve İzmir Kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak. Gökyüzü Hürkuş Gösteri Uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ve selamlama ile Flyboard gösterisi ile şenlenecek. Ayrıca Deniz-Hava-Karada Zeybek- Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası 100. Yıl coşkusunu zirveye taşıyacak.

YILLARCA UNUTULMAYACAK

İzmir’in 100. yıl kurtuluş coşkusu, 9 Eylül akşamında zirve yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Alsancak Limanı’ndan başlayacak Fener Alayı yürüyüşü sırasında İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kordon’u adeta “gelincik tarlasına” çevirecek.

Kurtuluş günü kutlamalarına, Atatürk’ün İzmir’e geliş günü olan 10 Eylül’de devam edilecek. Müziğin sevilen isimleri, İzmir Kültürpark Çim Alan’da, Adnan Saygun Senfoni Orkestrası eşliğinde, Tuluğ Tırpan’ın müzik direktörlüğünde İzmir’in birbirinden güzel türkülerini seslendirecek. 11 Eylül Pazar günü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 9 Eylül Maratonu koşulacak, 07.00’da başlayacak maratonun ödül töreni ise saat 10.00’da yapılacak.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU DA KATILACAK

Kentin kurtuluşunu ve Milli Mücadele’nin kesin zaferini müjdeleyen 9 Eylül 1922’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 100. yıl kutlamaları için geri sayım başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarihi kutlamalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağını duyurarak İzmirlileri bu muhteşem günde buluşmaya çağırdı. Başkan Soyer, “İstiyoruz ki demokrasinin, barışın ve zaferin iki yüzüncü yılını birlikte selamlayalım. İstiyoruz ki heyecanımız tüm Türkiye’ye taşsın” dedi.

TARKAN: GÜZEL İZMİR GELİYORUM!

Sanatçı Tarkan’ın, 9 Eylül konseri vereceği İzmir Kordonboyu’nda, kurulan sahne çöktü. Olayın ardından sosyal medyadan paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Megastar Tarkan konseri, Gündoğdu Meydanı’nda, Türkiye tarihinin en görkemli sahnesinde olacak” dedi. Tarkan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Güzel İzmir Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz.”