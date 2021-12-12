Tarık Akan 72 yaşında: Mustafa Balbay'ın 'Yakışıklı Devrimci' yazı dizisi yarın Cumhuriyet'te

12 Aralık 2021 Pazar, 11:50

'Yakışıklı devrimci' Tarık Akan, 72 yaşında... Yazarımız Mustafa Balbay, sinemada da 50. yılına giren Akan'ı araştırdı ve Cumhuriyet okurları için yazdı.

Filmlerdeki rol arkadaşları, Akan'ı anlatıyor:

Türkan Şoray: Amerika'da olsa, Oscar'ları toplardı.

Nebahat Çehre: Çocuk saflığını yitirmemiş bir militandı!

Hale Soygazi: Değişerek ve değiştirerek büyüdük.

Perihan Savaş: Hepimiz çok gençtik. En hızlı Tarık büyüdü.

Nur Sürer: Hayata aşık bir korkusuzdu.

Şerif Sezer: Hep derdi vardı... Memleket derdi.

Safa Önal: Tarık çok fazlaydı. Rol yapmadan oynardı.

Rutkay Aziz: Uzun boylu, alçakgönüllü adam gitti, yalnızım, fakirleştim.

Mustafa Balbay'ın 'Yakışıklı Devrimci' yazı dizisi Yarın CUMHURİYET'TE...