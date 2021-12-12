Tarık Akan 72 yaşında: Mustafa Balbay'ın 'Yakışıklı Devrimci' yazı dizisi yarın Cumhuriyet'te
1970 yılında Ses dergisinin oyunculuk yarışmasına katılarak birinci olan ve 1971 yılında ilk sinema filmi Solan Bir Yaprak Gibi ile oyunculuk kariyerine başlayan Tarık Akan, yaşasaydı 72 yaşında olacaktı. Mustafa Balbay, 'yakışıklı devrimci'yi Cumhuriyet okurları için yazdı...
'Yakışıklı devrimci' Tarık Akan, 72 yaşında... Yazarımız Mustafa Balbay, sinemada da 50. yılına giren Akan'ı araştırdı ve Cumhuriyet okurları için yazdı.
Filmlerdeki rol arkadaşları, Akan'ı anlatıyor:
Türkan Şoray: Amerika'da olsa, Oscar'ları toplardı.
Nebahat Çehre: Çocuk saflığını yitirmemiş bir militandı!
Hale Soygazi: Değişerek ve değiştirerek büyüdük.
Perihan Savaş: Hepimiz çok gençtik. En hızlı Tarık büyüdü.
Nur Sürer: Hayata aşık bir korkusuzdu.
Şerif Sezer: Hep derdi vardı... Memleket derdi.
Safa Önal: Tarık çok fazlaydı. Rol yapmadan oynardı.
Rutkay Aziz: Uzun boylu, alçakgönüllü adam gitti, yalnızım, fakirleştim.
Mustafa Balbay'ın 'Yakışıklı Devrimci' yazı dizisi Yarın CUMHURİYET'TE...
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