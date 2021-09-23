Emel Sayın’dan Tarık Akan itirafı

23 Eylül 2021 Perşembe, 10:30

Usta sanatçı Emel Sayın, beraberlikleri bir dönem çok konuşulan Tarık Akan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tarık Akan'ın beşinci ölüm yıl dönümünü nedeniyle duygu ve düşüncelerini paylaşan Sayın, "Tarık'ı kaybettiğime halen inanamıyorum. Yeri kolay kolay dolmayacak bir isim. O her zaman aklımda. Onu hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

KONUŞURKEN GÖZLERİ DOLDU

Usta sanatçı, "Tarık ile apayrı bir durumdu bizimkisi. Bir duygusal bağ vardı. Tarık'ı kaybetmek çok zor geldi bana" sözlerini ekledi. Emel Sayın’ın Tarık Akan hakkında konuşurken gözleri doldu.

Akciğer kanseri olan Tarık Akan, 16 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirdi.