Tarikatçılar şimdi de taharete taktı! Adım adım anlattı...
Bir tarikatçı hocanın nasıl taharet alınması gerektiğini anlattığı videosu sosyal medyada gündem oldu. Tarikatçının videoda “Bir insan dübüründen ğırt ğırt diye ses gelene kadar taharetlenmeye devam etmeli” dediği görüldü.
Sözde hocaların videoları sosyal medyada tepki çekmeye devam ederken, son olarak dini duyguları istismar eden bir tarikatçı taharet almanın nasıl olacağını anlattı.
Tarikatçı, “Bana diyorlar ki ‘erkeklerin donundan leş gibi lekeler çıkıyor’. Kardeşlerimde huzur olsun istiyorum. Bu sol el neden var? Taharet için var. Bir insan dübüründen ğırt ğırt diye ses gelene kadar taharetlenmeye devam etmeli” dedi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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