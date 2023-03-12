Tarikatlara izin var gönüllü avukatlara yok

Tarikatlara ve cemaatlere bağlı dernekler çadır kentlerde faaliyetlerinin sürdürürken Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) bağlı gönüllü avukatların girişi engellendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 22:14
Tarikatlara izin var gönüllü avukatlara yok
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Adıyaman’da depremzedelere hukuki destek vermek için giden gönüllü avukat Yakup Okumuşoğlu, “AFAD yetkilileri, üstümüzde TBB yelekleri olduğu için bizi engellemeye çalışıyor. İzin alın diyorlar, yetkili mi var ortada?” diye konuştu.

Depremzedelerin hukuki destek alma haklarının engellendiğine dikkat çeken Okumuşoğlu, “Biz burada depremzedelerin haklarını bilmesi, Adıyaman Barosu'nun yaptıklarını anlatmaya geldik. Herkesin evleriyle, ölüleriyle, sigortayla ilgili bir sürü sorusu var. Kiracılar, ev sahipleri haklarını nasıl arayacaklarını merak ediyorlar. Bu hukuki bilgilendirmeleri yapmak için sahadayız” ifadelerini kullandı.



Tarikat TTB deprem

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