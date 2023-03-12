Tarikatlara izin var gönüllü avukatlara yok
Tarikatlara ve cemaatlere bağlı dernekler çadır kentlerde faaliyetlerinin sürdürürken Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) bağlı gönüllü avukatların girişi engellendi.
Adıyaman’da depremzedelere hukuki destek vermek için giden gönüllü avukat Yakup Okumuşoğlu, “AFAD yetkilileri, üstümüzde TBB yelekleri olduğu için bizi engellemeye çalışıyor. İzin alın diyorlar, yetkili mi var ortada?” diye konuştu.
Depremzedelerin hukuki destek alma haklarının engellendiğine dikkat çeken Okumuşoğlu, “Biz burada depremzedelerin haklarını bilmesi, Adıyaman Barosu'nun yaptıklarını anlatmaya geldik. Herkesin evleriyle, ölüleriyle, sigortayla ilgili bir sürü sorusu var. Kiracılar, ev sahipleri haklarını nasıl arayacaklarını merak ediyorlar. Bu hukuki bilgilendirmeleri yapmak için sahadayız” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- 'İnce dansı'na yasak