Tarım aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde ‘patpat’ diye tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada, römorkta bulunan 5’i çocuk 8 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesi Sarıdede Mahallesi'nde A.K.’nin kontrolünü yitirdiği tarım aracı devrildi.
Kazada sürücü A.K. ile yola savrulan römorktaki M.K., Ç.K., Y,K., Ç.K., E.K., Z.K. ve E.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan 5’i çocuk 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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