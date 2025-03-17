Tarım aracının altında kaldı: Yaşamını yitirdi!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Tarım aracının altında kaldı: Yaşamını yitirdi!
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AA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 17:11

İlçenin Bahçeler Mahallesi Kayabaşı mevkisinde Dursun Mehmet Kesin'in (45) kullandığı, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.

Kazada, aracın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.


Etiketler: #Ordu #Tarım #hayatını kaybetti

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