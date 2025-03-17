Tarım aracının altında kaldı: Yaşamını yitirdi!
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının altında kalan kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Bahçeler Mahallesi Kayabaşı mevkisinde Dursun Mehmet Kesin'in (45) kullandığı, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.
Kazada, aracın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Etiketler: #Ordu #Tarım #hayatını kaybetti
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