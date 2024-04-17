Tarım makinesine kolunu kaptıran çiftçi öldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım makinesinin şaftına kolunu kaptıran çiftçi feci şekilde can verdi.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:29
Tarım makinesine kolunu kaptıran çiftçi öldü
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Olay Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftçi İsmail Dikmen kendine ait evinin bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada traktörün arkasına takılı olan makine arızalandı. 

Makinedeki arızayı gidermek amacıyla eğilen Dikmen kolunu ilaçlama makinesinin şaftına kaptırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından iş makinesinden çıkarılan İsmail Dikmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Dikmen'in cenazesi Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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