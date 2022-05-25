Tarım Orman-İş Sendikası, Orman Genel Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulundu

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 04:00

Yüz binlerce hektar orman alanımız büyük yangınlarla birlikte kül oldu...

Yangınların çıkış nedenleri arasında enerji nakil hatlarının bakımsızlığı ilk sıralarda... Nisan ayında Cumhuriyet’te yazdığım “Orman Talanı” başlıklı beş günlük yazı dizisinde AKP’nin yandaş enerji şirketlerini korumak için birçok yangını “faili meçhul” diyerek kapattığına yer vermiştim...

2018’deki Antalya Kumluca, 2020’de Marmaris ve Manavgat’taki büyük yangınlar enerji nakil hatlarından kaynaklandığı halde Orman Bakanlığı tarafından üzeri örtülmüştü...

Cengiz/Limak/ Kolin ortaklığına ait hatlarda gereken bakım yapılsaydı ormanlarımız, içindeki canlarla birlikte kül olmayacaktı.

“Enerji nakil hatlarından kaynaklı orman yangınlarının üzeri örtülüyor!” diyerek uyardık...

Gereken bakımların hâlâ yapılmadığını 40 yıllık ormancı Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş’un çalışmalarıyla aktardım. Ve geçen gün... İzmir Karaburun’da yine bir orman yangını çıktı.

Çok büyümeden söndürüldü... Orman Genel Müdürlüğü yangının henüz dumanı tüterken bu olaya da “faili meçhul” damgasını vurdu...

GERÇEK BÖYLE DEĞİL

Köylüler yüksek gerilim hatlarının zaman zaman ateş püskürdüğünü yetkililere rapor ettikleri halde sonuç alamamışlar.

Şükrü Durmuş da yangının ardından yaptığı incelemede olayın faili meçhul değil, faili belli olduğunu söyledi. Durmuş, bir kez daha uyardı; bu yaz yüz binlerce hektar ormanımızın bu ihmal nedeniyle yanabileceğini söyledi.

Sen misin yağmayı, talanı, yalanı anlatan!

Nerede bir orman talanı olsa orada Şükrü Durmuş ve başkanı olduğu sendikayı görüyoruz.

Adının önünde “Orman” olan ne odalar ne de başkaca kurumlar... Hiçbiri ortada yok!

Tabii, Tarım Orman-İş Sendikası verdiği mücadelenin bedelini de ödüyor. Meslekten atılması için Şükrü Durmuş hakkında yeni bir suç duyurusu yapıldı!

Peki, bu büyük birikimi, ormancı, sendikacı Durmuş’u Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü neden meslekten atmak istiyor biliyor musunuz?

Cumhuriyet gazetesine demeç verdiği, TELE 1 televizyonuna konuştuğu için...

Uluslararası sözleşmelere, anayasaya, sendikal hak ve özgürlüklere aykırı olan bu soruşturma yine yargıdan dönecektir...

Tarım Orman-İş Sendikası yaptığı açıklamada doğamıza, yaşam alanlarımıza, emekçi haklarına ve başkanımıza sahip çıkacağız diyor.

Ormana bakan siyasetçiler ve kurum yönetimi, ormanları korumak için mücadele edenlere soruşturma açıyor. Ancak kendileri de suç duyurularına konu olmaktan kurtulamıyor.

Tarım Orman-İş Sendikası en son İzmir Karaburun yangınında faili meçhule sokulan ancak yandaş firmaların enerji nakil hatlarının neden olduğu yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulundu..

Enerji hatlarında gerekli bakımı yapmayan Cengiz Kolin Ortaklığı’na da sözleşmede yer alan bakımları yapmadığı gerekçesi ile dava açılıyor.

Yazmaktan mürekkebimiz kurudu... Bu yıl da önceki yıllar gibi ihmaller zincirinde ısrar edilirse yine yanan ormanlarımızın ardından çok gözyaşı dökeceğiz...