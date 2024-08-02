Hayvan hakları savunucuları AKP il başkanlığına siyah çelenk bıraktı

Edirne’de sokak hayvanları hak savunucuları, AKP İl Başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı.

ANKA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 18:02
Hayvan hakları savunucuları AKP il başkanlığına siyah çelenk bıraktı
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Edirne Kent Konseyi, Bir El Bin Nefes Derneği, 22 Dost Eli Derneği ve Edirne Doğa Çevre Sokak Hayvanları Koruma Derneği bir araya gelerek Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren sokak hayvanları yasasına tepki göstemek amacıyla AKP Edirne İl Başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı. 

"TESLİM ETMİYORUZ"

Dernekler adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşam hakkı savunucularının, meslek odalarının, baroların, sendikaların ve birçok siyasi partinin karşı çıkmasına rağmen ne yazık ki katliam yasası dün akşam saatlerinde Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tüm yaşam hakkı savunucuları adına bugün bu katliam yasasını Meclis'e getiren ve onaylayan AKP’nin Edirne İl Başkanlığı’na öldürülen ve öldürülecek olan tüm hayvanlarımız için  siyah çelenk bıraktık. Bu andan itibaren aklın, bilimin ve vicdanın ışığında gerek sokaklarda gerekse hukuksal mücadelemiz devam edecek. Bu katliam yasasını tanımıyoruz. Sokağımızdaki hiçbir hayvanın canını teslim etmiyoruz."


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