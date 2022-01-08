Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki denetleme kurulu kaldırıldı

08 Ocak 2022 Cumartesi, 04:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, biyogüvenlik kararlarını yayımladı. GDO’lu iki mısır çeşidinin yemlerde kullanılması için verilen 10 yıllık süre 24 Aralık 2021’de sona ermişti. Yerlerine ise hemen yenileri eklendi. Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ’nin başvurusu üzerine, biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi geliştirilmiş “aspergillus oryzae” kullanılarak endüstriyel “proteaz/mukorpepsin” enziminin üretimine izin çıktı. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’nin (BESD-BİR) başvurusu üzerine, genetiği değiştirilmiş mısır çeşidi ile genetiği değiştirilmiş bir soya çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına onay verildi. Genetiği değiştirilmiş ürünler sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem hammaddesi olarak kullanılacak. Kararların geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.

"DOĞAL YEM ARTMALI"

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki denetleme kurulunun kaldırıldığını dile getiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez şu eleştirilerde bulundu: “Süresi dolan GDO’lu yemlerin ülkemizdeki kullanımının sonlandırılmasına gidilmiyor. Yeni 10’ar yıllık izin verilerek sürekli kullanılmasının önü açılıyor. Süresi dolan iki farklı çeşit iptal ediliyor, onların yerine bir enzim, bir mısır ve bir soya yemine izin veriliyor. Enzimin de genetiği ile oynanmış. Dolayısıyla biz onu da GDO’lu kabul ediyoruz. İnsan ve hayvan sağlığı açısından sürekli tartışma konusu olan bu yemler yerine doğal yemleri, çayır ve meralar kullanılarak doğal beslenmeyi, yerli doğal yemlerin artırılmasını öneriyoruz.”

39 YEMDE GDO VAR!

Son kararlarla izin verilen genetiği değiştirilmiş 13 soya çeşidi, üç enzim ve 23 mısır çeşidi var.

