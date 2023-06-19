Ünlü markalar da var... İstanbul'da 'sahte gıda ve deterjan' operasyonu!

Beylikdüzü'nde sahte sıvı deterjan ve gıda ürünleri üretilen işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 13:28
Ünlü markalar da var... İstanbul'da 'sahte gıda ve deterjan' operasyonu!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde bulunan bir işyerinde, deterjan ve gıda markalarının taklit edilerek üretildiği ve bu ürünlerin yurtdışına gönderileceği ihbarı üzerine 17 Haziran Cumartesi günü sözkonsu işyerine operasyon düzenledi.

MALZEMELERE EL KONULDU

İşyerinde yapılan aramalarda; 10 bin 779 adet toplamda 15 ton sıvı bulaşık deterjanı, bin 250 adet bulaşık deterjanı etiketi ve 15 bin 100 adet 450 gram şeklinde paketlenmiş mısır gevreği ele geçirdi.

Operasyon kapsamında K.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sergilendi.


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