Yayınlanma: 22.01.2024 - 16:28

Güncelleme: 22.01.2024 - 16:28

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yeni yılın ilk ödemesine ilişkin açıklama yaptı. Peki, Tarımsal destek ödemesi yattı mı? Tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemesi nereden sorgulanır?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başladığını duyurdu.

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği toplam 3 milyar 393 milyon 130 bin 477 TL olacak. T.C kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 ve VKN son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlar ödemelerini 19 Ocak 2024 saat 18:00’den sonra alabilecek.

T.C kimlik no 6-8 ve VKN son hanesi 6-8 olanlar ise ödemelerini 26 Ocak saat 18:00’den sonra alabilecek.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2024 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.