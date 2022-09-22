Tarkan İstanbul'da konser verecek iddiasına yalanlama
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gündeme oturan Tarkan konseri sonrası bu kez de İBB Başkanı İmamoğlu'nun harekete geçtiği ve Tarkan'a teklif götürdüğü iddia edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise bu iddiaları yalanladı.
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ı İzmir'e getirtmişti. Tarkan konser gelirini 3 kuruma bağışlamıştı.
İddialara göre, Tarkan için bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.
Sabah'ın haberine göre; İBB Başkanı İmamoğlu'nun 29 Ekim kutlamaları için Tarkan'a teklif götürdüğü iddia edildi.
SELDA BAĞCAN SAHNE ALACAK
Odatv’ye konuşan İBB yetkilileri, çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, 29 Ekim’de İstanbul’da Selda Bağcan’ın sahne alacağını söyledi.
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