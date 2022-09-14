Tarkan'ın İzmir sonrası bağış yapacağı kurumlar belli oldu

14 Eylül 2022 Çarşamba, 11:24

İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama programı kapsamında Tarkan, Gündoğdu Meydanı'nda konser verdi. Tarkan, binlerce kişinin katıldığı konserden aldığı ücreti bağışlayacağını ifade etmişti.

'YÜCE GÖNÜLLÜ BİR İNSAN'

Halk TV'de 'Yeni Bir Sabah' programını sunan İsmail Küçükkaya, Tarkan'ın aldığı ücreti üç farklı kuruma bağışlayacağını ifade etti. Küçükkaya, ''Tarkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile konser için bayağı iyi bir para miktara anlaşmış. Rakamı da biliyorum ama açıklamayacağım. Tarkan yaptığı yardımları açıklamayı sevmeyen çok yüce gönüllü bir insan. Bir elin verdiğini diğer el görmesin diyenlerdendir. Konser için anlaştığı parayı Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve yetim çocuklarımıza bakan Darüşşafaka’ya bağışlayacak. Tarkan lütfen kusura bakmasın" dedi.

'DARÜŞŞAFA'YA BAĞIŞTA BULUNDU'

Öte yandan Darüşşafaka Cemiyeti sosyal medya hesabından Tarkan'ın bağış yaptığını duyurdu.

Açıklamasında, ''Türkiye’nin Megastarı Tarkan; 9 Eylül’de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle verdiği konserin ardından, 159 yıldır nitelikli eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka’ya bağışta bulundu'' denildi.