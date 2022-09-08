Tarkan: Konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız

08 Eylül 2022 Perşembe, 09:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül'de kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Planlanan etkinlikler kapsamında megastar Tarkan'ın Kordon Boyu’nda vereceği konser öncesi hazırlanan sahne çöktü.

Yaklaşık bir haftadır platform için çalışmalar devam ederken, kazada bir kişi yaralandı.

Kaza haberini aldıktan sonra Megastar Tarkan'da sosyal medyadan, "İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” ifadelerini kullandı.