Tarkan'dan Akbelen Ormanı direnişine destek: 'Doyun artık!'

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı Akbelen Ormanı’nı korumak için direnen ve bu sabah jandarma baskınıyla karşılaşan yurttaşlara bir destekte megastar Tarkan'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 07:45
Tarkan'dan Akbelen Ormanı direnişine destek: 'Doyun artık!'
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Sanatçı Tarkan, Akbelen Ormanı’nda kesimi durdurmak isteyen yaşam savunucularına, jandarmanın biber gazlı TOMA'yı saldırısına tepki gösterdi.

Tarkan, yaptığı paylaşımlarda; ''Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları mağdur etmeyin, duyun artık" dedi.

8 kişinin gözaltına alındığı 4 kişinin de yaralandığı jandarma saldırısının ardından bir köylünün gözyaşları içinde çektiği videoyu paylaşan Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"İklim krizi her gün daha şiddetlenirken, bize kırmızı alarmlar verirken, dünya her gün daha yaşanmaz bir yere dönüşürken rant için ormanlar kesilmeye devam ediliyor. Aklım almıyor. Ne için? Para için. Doyun artık. Doğayı rahat bırakın artık. Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları da üzmeyin, mağdur etmeyin, duyun artık. #AkbeleneDokunma #DoğayaDokunma..." 


Akbelen Ormanı Tarkan

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