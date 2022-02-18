Tarkan'ın Geççek şarkısı bu kez de eylem alanında
Eskişehir’de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri aile hekimlerinin iş bırakma eylemlerinin ikinci gününde bir araya geldi. Tarkan’ın tartışılan “Geççek” şarkısını çalan sağlıkçılar, “Evet, tıpkı onun söylediği gibi bu günler geçecek” açıklamasını yaptı.
SES Eskişehir Şubesi, aile hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme talebiyle yaptıkları iş bırakma eylemine katıldı.
Şair Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan sağlık otoparkı önünde buluşan sağlıkçılar, basın açıklamalarından önce, Tarkan’ın tartışılan “Geççek” şarkısını çaldı.
SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, şunları söyledi:
“Basın açıklamamıza ne zaman emekçiler dara düşse ne zaman zorlansa aralarından güçlü sanatçılar, ozanlar, şairler çıkarırlar. Biz de onlara nazire olsun diye Tarkan’ın daha dün gündeme düşen harika şarkısını sizlerle paylaşmak istedik. Evet, tıpkı onun söylediği gibi bu günler geçecek. Biliyoruz ki halkımız mutluluğa er geç ulaşacak. Biliyoruz ki sağlık emekçileri haklarını eninde sonunda alacak. Biliyoruz ki sağlık hizmetlerini ücretsiz ve ulaşılabilir bir şekilde alacak. Bunun için mücadele ediyoruz. Sendika olarak bunun için varız.”
“KÖR- SAĞIR TAVIRLARINI SÜRDÜRÜYOR”
Son yıllarda giderek artan sorunların, ekonomik ve sosyal buhranın, artan pahalılığın, düşük ücretlerin, sağlık emekçilerini canından bezdirdiğini kaydeden Özkavak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aylardır son derece naif bir şekilde taleplerini dile getirdiler. Fakat iktidar bu taleplere kör sağır tavrını sürdürüyor. Yandaşı sendikalar eliyle çalışanları oyalamaktan beklentiye sokmaktan başka bir şey yapmıyor. Ancak tüm emekçiler için olduğu gibi sağlık ve sosyal hizmet emekçileri içinde ülke yangın yeri. Üstelik başka devasa sorunlarda birikmiş durumda. Artık dayanacak gücü kalmayan emekçiler için tek çıkar yol üretimden gelen gücünü göstermekti. O yüzden ASM’lerinde çalışan binlerce sağlık emekçisi dünden itibaren ile 2 gün süreyle iş bırakma kararı almıştı. Ülkemizde çok büyük oranda katılım sağlanan iş bırakmanın bugün ikinci günü. Hatta birçok hastanede iş bırakıldığı bilgileri de bize ulaştı. Eskişehir halkının bu eylem süresince bizlere gösterdiği destek takdire şayandır. Eskişehir halkının taleplerimizi desteklediğini bir an önce çözülmesini istediğini biliyoruz. Çünkü taleplerimiz ortak. Biz halkımızın daha sağlıklı koşullarda sağlık hizmeti almasını, ücretsiz nitelikli ulaşılabilir bir hizmet almasını istiyoruz. Randevu almak için günlerce beklememesini, eczane eczane ilaç aramamasını, aşıya ve tüm koruyucu sağlık tedbirlerine ücretsiz ulaşmasını istiyoruz.”
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