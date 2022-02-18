Gülşen'den Tarkan'a destek paylaşımı: 'Her kelimesinin altına imza atılacak kadar haklı'
Ünlü şarkıcı Gülşen, yeni şarkısı 'Geççek' üzerinden iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen Tarkan'a destek verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımında bulunan Gülşen, "Her kelimesinin altına imza atılacak kadar haklı" ifadelerine yer verdi.
Sanatçı Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’, 17 Şubat Perşembe akşamı klibiyle birlikte yayımlandı. Şarkı, yayımlandıktan kısa bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.
Ünlü sanatçı, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; şarkıcı Gülşen Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan’a destek verdi.
'Geççek' şarkısının klibini 'hikayeler' kısmından paylaşan Gülşen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Tercüman arayan tüm hislere ilaç, her kelimesinin altına imza atılacak kadar haklı, zilleri takıp oynama vaadiyle yüreklere derin bir oh çektiren, umut veren canımız Tarkan. Seni çok seviyorum. Ve bence de geççek.”
“BU ŞARKI UMUT OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM”
Tarkan yeni şarkısı ‘Geççek’ ile ilgili duygularını YouTube'dan paylaştığı kısa videoda şöyle ifade etmişti:
“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum.
O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek’. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım’ dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm.
Dilerim ki ‘Geççek’ yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.”
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