Fazıl Say'dan Tarkan'a destek: 'İsyanında haklı buluyorum'
Ünlü piyanist Fazıl Say, yeni şarkısı 'Geççek' üzerinden iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen Tarkan'a destek verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Say, "Tarkan’ı isyanında haklı buluyorum, bence, çok iyi etmiş hissettiklerini şarkıya dökerek" ifadelerini kullandı.
Son albümünü 5 yıl önce yayınlayan Tarkan’ın yeni şarkısı
‘Geççek’, 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluştu.
Şarkı, yayımlandıktan kısa bir süre sonra Twitter’da gündem
oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara
yerleşti. Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman
olmuş" yorumu yapıldı.
Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar
taşıdığını düşündüklerini ifade etti.
Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın
isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü
isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden tam not aldı.
FAZIL SAY: İSYANINDA HAKLI BULUYORUM
Megastar Tarkan ve yeni şarkısı gündemdeki yerini korurken, ünlü
piyanist Fazıl Say’dan konuya ilişkin bir paylaşım geldi. Say, “Tarkan’ı
isyanında haklı buluyorum” diyerek, ünlü sanatçının Geççek şarkısı hakkındaki
düşüncelerini dile getirdi.
Fazıl Say, Twitter’dan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:
“Tarkan’ı isyanında haklı buluyorum, bence, çok iyi etmiş hissettiklerini şarkıya dökerek. Pop müziğin Megastarı, ülkesine, halkına sahip çıkan sözleri sağ olsun içinden geldiğince dökmüş. Milyonlarca genç insanımıza bu ülkede güzel ve umut dolu bir gelecek hazırlamalıyız. Devam.”
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