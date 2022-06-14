Tarlada bulunmuştu: Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak

14 Haziran 2022 Salı, 12:52

Şırnak'ın Cizre ilçesinden mayıs ayında mevsimlik işçi olarak Bursa'nın Karacabey ilçesine gelen Süleyman ve Sefina Sakcak çiftinin kızları Kezban, 30 Mayıs günü annesiyle tartıştıktan sonra Bakırköy Mahallesi'nde kaldıkları çadırdan ayrıldı. Ortaokulu bıraktığı belirtilen Kezban’dan haber alamayan aile, jandarmaya haber verdi.

CESEDİ 3 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Jandarmanın her yerde aradığı Kezban Sakcak’ın cansız bedeni, dün saat 09.00 sıralarında kaldıkları çadıra 3 kilometre mesafedeki Uluabat Gölü'nün yakınındaki tarlada bölgedekiler tarafından bulundu.

Çürümeye başladığı belirlenen Kezban’ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırdı. Yapılan ön incelemede vücudunda mermi ve kesici alet izine rastlanmadığı belirtilen Kezban'ın kesin ölüm nedenini, otopsiyle belirlenecek.

Cenazesi bu sabah ailesine teslim edilen Kezban Sakcak, Şırnak'ın Cizre ilçesinde toprağa verilecek.