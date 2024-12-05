Tarlada kan donduran olay: Arkadaşını kalbinden bıçakladı!
Bolu'da Gürcistan uyruklu M.T. (20), marul tarlasında birlikte çalıştığı arkadaşı Amiran Beridze’yi (32) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan M.T., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Olay, saat 01.30 sıralarında, Mudurnu ilçesi Güveytepe köyünde meydana geldi.
Çalıştıkları marul tarlasında Gürcistan uyruklu M.T. ve arkadaşı Amiran Beridze arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Kavgada M.T., Beridze’yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Amiran Beridze'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan M.T., jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.
M.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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